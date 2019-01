© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Centro di gravità" è la definizione che La Gazzetta dello Sport dà dell'argentino. "Vederlo giocare dal vivo è uno spettacolo" scrive invece il Corriere dello Sport. "Ispirato e trascinatore come non mai" è invece la motivazione scelta da TMW per il 7 in pagella al Papu. Se l'Atalanta continua a volare è soprattutto merito suo.

Le pagelle di Alejandro "Papu" Gomez

TuttoMercatoWeb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5