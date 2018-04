Le pagelle di Gonzalo Higuain: difesa strenua, spreca una grande chance

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Gioca su Vallejo, ma sottoporta non è “cattivo”" dice il Corriere dello Sport, sposando la linea di quasi tutti i giornali. Corriere della Sera e Tuttosport esaltano la prova difensiva di Gonzalo Higuain, che in effetti si sacrifica tantissimo per la squadra nella ripresa di Real Madrid-Juventus, ma l'occasione sbagliata in apertura pesa sul suo giudizio finale. Partecipa ad una quasi impresa, ma il rigore di Cristiano Ronaldo chiude nel peggiore dei modi una serata che poteva diventare storica.

Le pagelle di Gonzalo Higuain:

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere della Sera - 7

Tuttosport - 7

La Stampa - 6,5

Corriere dello Sport - 6

TuttoMercatoWeb.com - 6