Le pagelle di Haas: retropassaggio killer. Regalo per Zapata

Prima un salvataggio sulla linea per negare il raddoppio alla Sampdoria, poi uno sciagurato retropassaggio per Masiello che è costato la sconfitta all'Atalanta. Il pomeriggio di ieri di Nicolas Haas, esterno nerazzurro, potrebbe essere riassunto brevemente in questo modo, con un errore che potrebbe risultare caro anche nella corsa all'Europa League, visto che a otto giornate dalla fine del campionato i blucerchiati hanno raggiunto gli orobici al settimo posto e avranno anche il vantaggio legato agli scontri diretti, viste le due vittorie ottenute in stagione tra andata e ritorno.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

QS: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5