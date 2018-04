Le pagelle di Hamsik: il Napoli si spegne, lo slovacco non lo accende

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è spento, e Marek Hamsik ne è l'immagine. Da qualche giornata a questa parte il centrocampista slovacco è irriconoscibile: gira a metà regime, e infatti è quasi sempre il primo cambio di Sarri. Che ieri lo ha tenuto in campo quando ha dovuto rimediare all'espulsione di Koulibaly, ma non ne ha ottenuto una grande prestazione. Sostanziale e decisa bocciatura per Marekiaro, nelle pagelle dei quotidiani oggi in edicola.

Le pagelle di Hamsik

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere della Sera 5

TuttoSport 5

Il Mattino 4,5