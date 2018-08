Le pagelle di Handanovic: disastroso lo sloveno. Colpevole sui gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partita disastrosa di Samir Handanovic contro il Torino, con il secondo tempo horror del portiere sloveno che è costato la vittoria all'Inter. Clamorosa incertezza sul gol del 2-1 di Andrea Belotti, tiro non certo irresistibile, nonostante la deviazione, in occasione del pareggio di Meité. L'estremo difensore ha vissuto una delle sue peggiori serate a San Siro da quando veste la maglia nerazzurra e Spalletti non può certo sorridere, visto che dopo due giornate il distacco da Juventus e Napoli è già di 5 punti.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 4