Le pagelle di Higuain: lotta ma non punge. Per la Russia serve di più

Il Pipita non punge. Stregato da Buffon, Gonzalo Higuain lotta ma non trova la via del gol. Solo un 7 per l'attaccante dell'Argentina e della Juventus, più vicino alla sufficienza nel leggere il resto dei voti. In una nazionale con grande abbondanza di attaccanti e di centravanti, potrebbe servire di più per conquistare il biglietto per la Russia. Almeno, per il ruolo da titolare.

I VOTI

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6

Corriere dello Sport 6

Corriere della Sera 6