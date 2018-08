Le pagelle di Higuain: poco incisivo. Si batte ma le occasioni scarseggiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente gol al San Paolo contro la sua ex squadra e nessun gol all'esordio con la maglia del Milan. Gonzalo Higuain non ha trascorso una delle sue migliori serate nello stadio che lo ha reso grandissimo in Italia, ma una partita non può certo far preoccupare i tifosi rossoneri, pronti a gioire con le reti del Pipita già a partire dal prossimo weekend, anche perché non è certo facile trovare i giusti varchi contro la super difesa azzurra.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5