Le pagelle di Higuain: trascinatore senza gol. Il Pipita c'è

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il primo gol con la sua nuova maglia non è ancora arrivato ma Gonzalo Higuain è stato comunque decisivo nella vittoria del Milan contro la Roma di ieri sera. Suo l'assist per la rete di Cutrone al novantacinquesimo e una prestazione fatta anche di tanto sudore e sacrificio. I rossoneri si godono l'argentino e anche se in suo mezzo piede gli ha negato la prima gioia dell'anno il Pipita è contento lo stesso ed è pronto a trascinare la formazione di Gattuso, come fatto anche ieri sera.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5