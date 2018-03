Le pagelle di Higuain - Una pepita in versione Brachetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un momento d'oro per Gonzalo Higuain. Fisicamente non al 100%, l'attaccante argentino ieri è stato schierato dal primo minuto da Massimiliano Allegri e i risultati, anche contro l'Atalanta, sono stati decisamente soddisfacenti. Suo il gol che ha sbloccato il match, suo l'assist per il raddoppio firmato Matuidi.

Ancora una volta il numero 9 bianconero conquista la palma di migliore in campo, una vittoria arrivata grazie a ai suoi colpi che permesso alla Juventus di allungare in classifica e portarsi a +4 sul Napoli secondo in graduatoria. "Pipita? Di più, pepita", scrive la Gazzetta dello Sport. Mentre Tuttosport si sofferma sulle tante versioni di Higuain viste nei 90 minuti: "Avanti in versione Brachetti, veste anche i panni del centrale difensivo". Per TMW è cinico 'Come non mai'. Di seguito le pagelle.

TMW - 7.5 in pagella

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 8

Corriere dello Sport - 8

Corriere della Sera - 8