Le pagelle di Iachini: occasione persa. La corsa salvezza entra nel vivo

La vittoria non arriva e la classifica si complica ulteriormente. Il Sassuolo non è riuscito a trovare i tre punti nello scontro diretto per la salvezza al Mapei Stadium contro la SPAL e adesso Beppe Iachini si deve guardare le spalle per non rischiare di finire nella zona rossa della classifica. Per il momento la classifica avulsa sorride ai neroverdi, visto che ha gli scontri diretti a favore sia con i biancazzurri di Semplici con il Crotone, ma a dieci giornate dalla fine del campionato non ha molto senso pensare a questo: servono punti e Iachini dovrà inventarsi qualcosa.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6

La Stampa: 5,5