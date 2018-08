Le pagelle di Iago Falque: ancora decisivo. Per Cairo non si tocca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Iago Falque non si tocca". Queste le parole di Urbano Cairo nel pregara della sfida contro l'Inter a San Siro, relative alle voci di mercato che continuano a farsi largo nella settimana che porrà fine alla finestra di trasferimento estiva in tutta Europa. Anche ieri lo spagnolo è stato decisivo, con l'assist per il gol di Belotti che valeva da solo il costo del biglietto. L'attaccante sarà una risorsa molto importante nella stagione del Toro, l'uomo in grado di fare sempre la differenza, come dimostrato anche a San Siro.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5