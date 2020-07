Le pagelle di Ibrahimovic - Regola numero uno: non fate arrabbiare Zlatan

La lite al momento della sua sostituzione durante il match contro il Bologna sembra acqua passata. O meglio, per Zlatan Ibrahimovic, è il punto di partenza per la notte da dominatore contro il Sassuolo. "Lo svedese è il faro del Milan" scrive, non a caso, TMW per spiegare il 7,5 in pagella dell'ex Galaxy. "Sempre decisivo, leader" è il pensiero de La Gazzetta dello Sport. "Doppietta decisiva. Partita dominata dallo svedese" scrive invece il Corriere dello Sport. Perfetta la sintesi di Tuttosport: "Non fate arrabbiare Zlatan..."

LE PAGELLE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5