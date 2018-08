Le pagelle di Icardi: a secco dopo due giornate. Solo un assist col Toro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando Mauro Icardi non segna è sempre una notizia e se nelle prime due giornate di campionato non è arrivata neanche una rete la notizia inizia a essere ancora più rumorosa. Suo l'assist per Perisic per il vantaggio nerazzurro, ma nella ripresa, a pochi minuti dalla fine, l'argentino non è riuscito a segnare il gol del 3-2 in acrobazia e anche per questo l'Inter non è riuscita a prendere i suoi primi tre punti del campionato. Serviranno i suoi gol per far sì che la banda Spalletti possa sbloccarsi, in attesa di quella vittoria che porrebbe fine alle polemiche di queste prime due settimane.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6