Le pagelle di Icardi: Immobile a un passo. Maurito non si ferma più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

28 gol in campionato e la rincorsa della vittoria della classifica marcatori per portare l'Inter in Champions League. Mauro Icardi ha segnato anche contro l'Udinese e i nerazzurri si aggrappano alle sue reti per provare a scavalcare una tra Roma e Lazio al fotofinish. Ciro Immobile, capocannoniere attuale della Serie A, ha adesso soltanto un gol in più e all'ultima giornata i due, infortunio dell'italiano permettendo, si incroceranno, per una sfida nella sfida.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7