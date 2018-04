Le pagelle di Icardi: pochi squilli, fuori dal gioco. Sirigu lo stoppa

Dopo i clamorosi gol sbagliati nel derby di mercoledì scorso Mauro Icardi aveva la possibilità di tornare a trascinare l'Inter nella sfida contro il Torino di ieri ma sia Sirigu che la sua scarsa precisione glielo hanno impedito e adesso i nerazzurri si ritrovano al quinto posto in classifica a sette giornate dalla fine del campionato. L'argentino, come quasi sempre, è rimasto fuori dal gioco e non è riuscito, anche per questo motivo, a tornare al gol, per una sfida da dimenticare al più presto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5