Le pagelle di Icardi: prova da 5. Gol fallito che pesa tanto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol falliti non da lui e una sconfitta inaspettata da parte dell'Inter che dovrà raccogliere subito i cocci e ripartire. Mauro Icardi non è riuscito a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero le reti, e i nerazzurri sono usciti inaspettatamente sconfitti dal Mapei Stadium. Prova opaca per il capitano che non ha inciso, in attesa delle giornate migliori: Spalletti ha bisogno di lui, fin dal prossimo weekend.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5