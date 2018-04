Le pagelle di Icardi: straordinario momento di forma

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Altri due gol per Maurito Icardi che, da solo, impiega un minuto ad affondare l'Hellas Verona, seppur con la complicità di una difesa non proprio rapidissima. Nel mezzo c'è pure il gol di Perisic, ma Icardi è bravo ad aggiungere due perle per ritrovare la nazionale, dopo le parole di Sampaoli. Due squilli verso il prossimo derby, in programma mercoledì.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttomercatoweb.com: 7,5