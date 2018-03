Le pagelle di Ilicic: entra e cambia il match. Marcia in più per Gasp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un cambio che ha dato i frutti sperati e tre punti fondamentali per la corsa all'Europa. Josip Ilicic è stato il grande protagonista del secondo tempo della sfida tra il Bologna e l'Atalanta e non solo per l'assist per De Roon che ha regalato i tre punti alla squadra di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime settimane lo sloveno si è caricato sulle proprie spalle l'intera squadra, dando un contributo molto importante ai suoi compagni, in vista del rush finale che potrebbe rendere fantastica la stagione degli orobici.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5