Le pagelle di Immobile: altri due gol. Scarpa d'Oro nel mirino

© foto di www.imagephotoagency.it

29 gol in campionato e una stagione veramente da incorniciare. Ennesima doppietta in Serie A per Ciro Immobile, che ha messo a segno il terzo e il quarto gol nella sfida vinta dalla Lazio 4-0 contro la Sampdoria all'Olimpico e tre punti importantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League. Il centravanti di Torre Annunziata non si ferma più e punta ancora alla Scarpa d'Oro, sapendo di dover però recuperare due gol a Mohamed Salah.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5