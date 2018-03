Le pagelle di Immobile: ancora un gol. Trentatré centri in stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una prestazione sopra le righe per Ciro Immobile. L'attaccante ha messo a segno il suo sesto gol nella competizione, il trentatreesimo nella sua fantastica stagione, ma la sua rete non è comunque bastata alla Lazio per avere la meglio sulla Dinamo Kiev. Resta il fatto che il centravanti di Torre Annunziata è risultato ancora una volta decisivo e tra sei giorni in Ucraina proverà a spingere i suoi verso i quarti di finale.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5