Le pagelle di Immobile: Champions e Higuain, Ciro non si ferma più

Ciro Immobile non si ferma più e anche nella gara della Dacia Arena contro l'Udinese è stato decisivo, mettendo a segno la rete dell'1-1 e fornendo l'assist del definitivo 1-2 a Luis Alberto. Ventisettesimo gol stagionale per l'attaccante di Torre Annunziata che continua a inseguire la Scarpa d'Oro e il record di Gonzalo Higuain, senza dimenticare la corsa più importante, quella alla Champions League, visto che la Lazio adesso, grazie ai gol del suo bomber, è terza in classifica a pari merito con la Roma, a una settimana dal derby della Capitale.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5