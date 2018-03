Le pagelle di Immobile: disastro a Wembley per il capocannoniere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazionale italiana fa molta fatica a trovare la via della rete e nemmeno il re dei marcatori del campionato di Serie A riesce a dare la scossa decisiva. Pagelle disastrose per Ciro Immobile, reo di aver sciupato due grandi occasioni nel primo tempo, prima della sostituzione con l'impalpabile Belotti. E c'è chi continua a invocare il ritorno di Mario Balotelli, l'ultimo vero trascinatore dell'attacco azzurro, per risolvere l'annoso problema del gol.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5