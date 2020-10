Le pagelle di Immobile - Il Ciro di Inzaghi e avremmo vinto. La porta si rimpicciolisce

vedi letture

Fra le note più negative dell'Italia vista ieri sera contro l'Olanda c'è Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio visto ieri sera in azzurro è sembrato essere solo un lontano parente del bomber apprezzato in campionato tanto da conquistarsi la Scarpa d'Oro. "Il Ciro di Inzaghi e avremmo vinto" scrive, infatti, La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dell'attaccante campano. Gli fa eco TMW che evidenzia come "in Nazionale la porta sembra rimpicciolirsi". "Sbaglia un gol non certo da Scarpa d'Oro" è invece il pensiero del Corriere dello Sport. Lapidario, infine, Tuttosport: "Non è la sua serata".

LE PAGELLE DI CIRO IMMOBILE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5