Le pagelle di Immobile: infinito Ciro. Il tacco per la Champions

Un altro gol, un colpo di tacco da campione vero e un punto molto importante per la Lazio in ottica Champions League. Ciro Immobile ha messo a segno il suo ventiquattresimo gol in campionato, il trentacinquesimo in stagione e i biancocelesti restano aggrappati al sogno di poter arrivare tra le prime quattro, soprattutto grazie al suo bomber che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Gol d'autore in una domenica dove non aveva messo in campo una delle sue migliori prestazioni ma il compito di un attaccante è quello di segnare e Immobile non ha niente da invidiare a nessun suo collega.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7