Le pagelle di Immobile: sempre decisivo. Re dei bomber biancoceleste

© foto di Federico Gaetano

Ancora un gol, sempre più decisivo, e la Lazio ha messo in discesa il discorso qualificazione grazie anche al suo principe dei bomber. Ciro Immobile ha fatto la fortuna dei biancocelesti anche nella sfida contro il Salisburgo in Europa League e tra sei giorni spera di festeggiare la qualificazione in semifinale, potendo puntare sulla grandissima vena realizzativa del centravanti di Torre Annunziata, capace di essere sempre pericoloso grazie al suo istinto e alla sua velocità. Immobile è in un momento di grazia, ormai sono mesi che è indispensabile, e nelle settimane che mancano alla fine della stagione è pronto a guidare l'attacco capitolino a suon di gol.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 7

Tuttomercatoweb.com: 7