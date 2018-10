Le pagelle di Immobile - Tutti concordi: gara da 5. Testardo e prevedibile

© foto di www.imagephotoagency.it

"Viene lasciato spesso troppo solo dai compagni in mezzo alla difesa nerazzurra. Ma fa pochissimo per migliorare le cose, intestardendosi su accelerazioni palla al piede spesso prevedibilmente inefficaci. Vicino al gol nel finale, bravo Handanovic". Questo il commento di TMW sulla prestazione di Ciro Immobile, tra i protagonisti in negativo della sfida che ieri sera ha visto la Lazio perdere 3-0 all'Olimpico contro l'Inter. "Non sta bene e i nervi gli saltano spesso", scrive 'Tuttosport'. Per la 'Gazzetta dello Sport' le uniche attenuanti sono le condizioni approssimative. Questo, invece, il commento del 'Corriere dello Sport': "Si è dannato con sé stesso per le palle gol sprecate". Di seguito i voti.

Le pagelle di Ciro Immobile

TMW - 5

Tuttosport - 5

Il Messaggero - 5

Gazzetta dello Sport - 5

La Repubblica - 5

Corriere dello Sport - 5

Corriere della Sera - 5

Lalaziosiamonoi - 5