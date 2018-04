Le pagelle di Immobile: un 7,5 unanime per Ciro il Grande

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro il Grande trascina la Lazio. Doppietta per l'attaccante campano, protagonista nel 6-2 dei biancocelesti al Benevento. E anche se non per tutti è stato il migliore in campo (il Corriere dello Sport per esempio assegna la palma a Leiva), le sue pagelle farebbero felice comunque qualsiasi fanta-allenatore.

Le pagelle di Immobile

TuttoMercatoWeb 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5