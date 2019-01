© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Autentico centravanti" è la definizione che La Gazzetta dello Sport ha scelto per raccontare la prestazione di Roberto Inglese che per TMW, con i suoi due gol "manda un messaggio al ct Mancini". Peccato che una prestazione come la sua non porti punti ad un Parma che si fa scippare il derby da una SPAL più affamata.

Le pagelle di Roberto Inglese

TuttoMercatoWeb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7

Corriere della Sera 7

ParmaLive.com 7