Le pagelle di Inglese: il bomber non si smentisce. Gol d'autore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il buongiorno si vede dal mattino il Parma può sorridere. Roberto Inglese si è presentato con un gol all'esordio al Tardini e la rete è sicuramente d'autore, per come è stato realizzato. Diagonale potentissimo di sinistro che non ha lasciato scampo a Scuffet. Il primo sigillo dei ducali dopo la tripla promozione è stato messo dall'ex Chievo che sarà fondamentale per la salvezza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7