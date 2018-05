Le pagelle di Inglese: l'undicesimo gol per restare in Serie A

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il suo undicesimo gol in campionato è forse stato il più importante e determinante per il Chievo Verona che ha strappato tre punti fondamentali per la salvezza al Dall'Ara contro il Bologna. Roberto Inglese ha siglato la rete del 2-1 con i felsinei e adesso, a novanta minuti dalla fine della stagione, gli scaligeri hanno due punti di vantaggio sul Crotone, attualmente terzultimo in classifica, che potranno amministrare all'ultimo turno contro il Benevento. Proprio domenica prossima l'attaccante saluterà il suo pubblico, cercando il dodicesimo centro in stagione, per poi andare al Napoli che lo ha acquistato l'estate scorsa.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7