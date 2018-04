Le pagelle di Iniesta: brutti voti per salutare la Champions League

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Potrebbe esser stata la mia ultima gara in Champions". Parola di Andrés Iniesta, dopo il pesante 3-0 incassato dal suo Barcellona contro la Roma. Potrebbe chiudersi quindi in male modo la splendida avventura in Champions del mago di Fuentealbilla, capace di alzare la coppa dalle grandi orecchie in ben quattro occasioni. Se fosse davvero l'ultima di Don André, le pagelle non renderebbero onore alla sua straordinaria carriera: nessun voto oltre il 5. Ma ieri anche Iniesta è stato uno dei fuoriclasse del Barcellona mai in partita, nella serata perfetta della Roma.

Le pagelle di Iniesta

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 5

Corriere della Sera 4

Il Messaggero 5