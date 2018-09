Le pagelle di Insigne: 45' deludenti. Ancelotti vuole di più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Soltanto quarantacinque minuti in campo, prima della sostituzione all'intervallo, e una prova da dimenticare sotto tutti i punti di vista. Lorenzo Insigne ha deluso a Marassi contro la Sampdoria e Carlo Ancelotti è stato praticamente costretto a toglierlo dal campo. Una serata storta, per lui e per tutto il Napoli, uscito dal Ferraris con le ossa rotte dopo aver comunque iniziato il campionato con due vittorie contro Lazio e Milan.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 5