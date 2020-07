Le pagelle di Insigne - Il gol un gioiello dei suoi. Prestazione di intensità e corsa

Nella bella vittoria sulla Roma per il Napoli c'è la firma indelebile di Lorenzo Insigne. Non solo per il gol, "un vero e proprio gioiello" come scrive TMW, ma anche per una "partita di grande intensità e corsa" con le parole de La Gazzetta dello Sport. Il capitano del Napoli che, per il Corriere dello Sport "cerca il gol come un'ossessione", si fa notare anche, per Tuttosport, per un paio di "recuperi in area di rigore". Il gol? "Alla Insigne".

LE PAGELLE DI LORENZO INSIGNE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Il Mattino: 7