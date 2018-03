Le pagelle di Insigne: un pallonetto di troppo nel giorno del sorpasso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un pallonetto che continua a far discutere in una serata che non verrà catalogata tra le migliori della sua stagione. Lorenzo Insigne ha avuto sul destro il pallone dei tre punti nella sfida di ieri sera tra il suo Napoli e l'Inter, ma un eccesso di leziosità lo ha invitato a cercare di scavalcare Handenovic con un colpo sotto e il giorno dopo in molti si chiedono il perché della sua scelta. Gli azzurri adesso sono secondi in classifica e mercoledì potrebbero addirittura essere a -4 dalla Juve, per il sogno Scudetto che si allontana sempre più.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5