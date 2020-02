vedi letture

Le pagelle di Inter-Napoli: centrocampo di Conte in affanno. Gattuso alza il muro in difesa

Andata semifinale di Coppa Italia, Inter-Napoli 0-1 (57' Fabian Ruiz)

INTER

Padelli 6 - Attento, seppur con poca pulizia, in un paio di chiusure sui cross degli esterni azzurri. Non commette errori particolari, quando chiamato in causa risponde presente.

Skriniar 5,5 - Pronti via e si becca un cartellino giallo per fallo su Elmas. Primo tempo complicato, pare meno reattivo del solito (dal 46' D'Ambrosio 6,5 - Entra molto bene in partita, con personalità e scelte giuste nelle giocate. Bravo in entrambe le fasi di gioco).

De Vrij 6 - Solita partita da regista difensivo. Bene nel primo tempo, nella ripresa si vede molto meno.

Bastoni 6 - Sta scalando le gerarchie, a discapito di un certo Godin. Qualcosa vorrà pur dire. Gioca con tranquillità e pulizia negli interventi.

Moses 5,5 - Nel primo tempo una chiusura a vuoto spalanca la strada per la porta a Elmas, fortuna per COnte che il macedone non trova appoggi. Corre tanto, ma porta poca qualità (dal 74' Sanchez 5,5 - Sbaglia un paio di gestioni del pallone piuttosto semplici. Non entra particolarmente bene in partita nonostante la sua qualità servisse come il pane).

Barella 5,5 - Parte bene, come quasi sempre questa stagione, ma cala alla distanza. E nella ripresa, quando ci sarebbe bisogno del suo dinamismo e della sua qualità, sparisce dal gioco forse anche per un po' di stanchezza accumulata.

Brozovic 5 - Sbaglia tanti appoggi, giocando spesso sotto ritmo. E' il primo ad accorgersene, giudicando la gestualità in campo. Sul gol di Fabian viene messo a sedere con troppa semplicità.

Sensi 5,5 - Non ha ancora il ritmo gara nelle gambe e in certi frangenti lo si nota. La qualità è quella di sempre, idee e tempi di gioco torneranno col tempo (dal 66' Eriksen 6,5 - Entra col piglio giusto in partita. Ogni volta che ha palla San Siro si scalda. Prova due belle conclusioni da fuori, innesca Sanchez con un geniale assist non sfruttato dal cileno. Sarà certamente una risorsa).

Biraghi 6,5 - Ottima prova dell'esterno azzurro dopo le panchine in favore di Ashley Young. Arriva spessissimo al cross, prova un paio di conclusioni su punizione e anche in fase difensiva è presente.

Lukaku 5,5 - Mezzo voto in più per quel paio di sponde nel finale, specialmente l'ultima che manda in porta D'Ambrosio. Partita di sofferenza, soprattutto il primo tempo.

Lautaro 6 - Torna titolare al fianco del belga e ha voglia di incidere. Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi, nella ripresa prova a mettersi in proprio con un paio di slalom degni di nota e altrettanti assist per i compagni non sfruttati.

Antonio Conte 5,5 - Schiera grossomodo la squadra migliore, salvo un paio di cambi. E la sensazione è che in alcuni elementi la stanchezza post derby fosse fin troppo accentuata. Forse un po' più di turn over sarebbe servito.

NAPOLI

Ospina 6,5 - Prestazione attenta e senza sbavature, convincente anche quando chiamato in causa dai compagni in alleggerimento. Mezzo voto in più per la reattività nella chiusura all'ultimo secondo di gara su D'Ambrosio.

Di Lorenzo 6 - Prestazione leggermente meno convincente del solito. Ha il merito di mettere lo zampino sul gol di Fabian, ma sbaglia diversi appoggi e a metà ripresa si fa saltare con troppa facilità da Lautaro sulla fascia.

Manolas 6,5 - Torna titolare dopo l'esclusione in campionato e lo fa a modo suo, con qualità e cattiveria agonistica. Attento e pulito nelle chiusure contro due clienti ostici come Lautaro e Lukaku.

Maksimovic 7 - Riuscire a non far segnare l'Inter, di questi tempi, è impresa ardua. Il Napoli ci riesce anche e soprattutto grazie alla grande prestazione del centrale ex Torino, bravo nei posizionamenti e nelle chiusure (di testa, di corpo e di piede) nonostante un paio di sbavature iniziali.

Mario Rui 5,5 - Qualche passaggio, e un calcio d'angolo, decisamente sballato. Cresce alla distanza, anche se negli ultimi minuti di gara va in difficoltà prima su Lukaku e poi su D'Ambrosio.

Fabian 7 - Timido e fuori dal gioco azzurro nel primo tempo. Gattuso se ne accorge e lo catechizza, chiedendogli di più dal punto di vista della presenza in campo. Lo spagnolo ascolta e nella ripresa tira fuori dal cilindro un golazo che vale il successo a San Siro.

Demme 5,5 - Si piazza nel mezzo del centrocampo azzurro e lavora una gran quantità di palloni. Non tutti con la dovuta precisione, ma è propositivo e integrato nel gioco. La precisione cala ulteriormente nella ripresa e i tanti passaggi sbagliati incidono sul suo voto finale.

Zielinski 6 - Corre e lotta, nel primo tempo è indubbiamente il più pericoloso con quella conclusione ravvicinata ben controllata da Padelli. Nella ripresa è prezioso sulle seconde palle e in fase di interdizione (dall'83' Allan sv).

Callejon 6 - Al solito corre a tutta fascia. Nel primo tempo subisce un brutto colpo alla spalla, stringe i denti e porta comunque a casa una buona prestazione, anche dal punto di vista difensivo (dal 78' Politano sv).

Mertens 5,5 - Tanto lavoro al servizio della squadra, decisamente poche le occasioni pericolose. Si fa notare solo allo scadere del primo tempo con il filtrante per l'inserimento di Zielinski (dal 73' Milik 6 - Aiuta nel finale, sul forcing dell'Inter proiettata in avanti. Occasioni da gol poche, ma come detto dà una mano).

Elmas 6 - Pimpante e propositivo, nel ruolo di esterno alto a sinistra del 4-3-3. Fa ammonire subito Skriniar e con i suoi affondi crea spesso grattacapi alla retroguardia azzurra. Cala vistosamente nella ripresa.

Gennaro Gattuso 6,5 - Per il gioco magari ci sarà tempo. Ma il risultato di San Siro è indicativo del lavoro che sta facendo il tecnico azzurro. Il suo Napoli gioca con consapevolezza della situazione, senza strafare, con equilibrio e quadratura. E come detto porta a casa un risultato fondamentale in vista del ritorno al San Paolo del 5 marzo.