Le pagelle di Inzaghi: alcune scelte non convincono. A Kiev il 100%

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi è sicuramente uno dei grandi artefici della splendida stagione della Lazio ma nella gara di ieri contro la Dinamo Kiev non è riuscito a fare dare il meglio alla sua squadra, costretta adesso ad andare a vincere in Ucraina per volare ai quarti di Europa League. Alcune scelte non hanno convinto, come quella di lasciare Luis Alberto in panchina per tutto l'arco della gara, e tra sei giorni servirà qualcosa in più per passare il turno. La sua squadra non sta attraversando un buon momento e in vista del rush finale il tecnico biancoceleste dovrà lavorare molto per far tornare i suoi giocatori al 100%.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6