Le pagelle di Inzaghi: derby ok. Buone scelte anche con i suoi in 10

© foto di Federico Gaetano

Dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa League la Lazio aveva bisogno di non perdere il derby contro la Roma e lo 0-0 dell'Olimpico, anche dal punto di vista della classifica, è un risultato che può andare bene ai biancocelesti. Simone Inzaghi prosegue la sua buona stagione sulla panchina dei capitolini e se il campionato finisse oggi sarebbe in Champions League. Buone le sue scelte, anche quando la squadra è rimasta in 10.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6