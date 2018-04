Le pagelle di Inzaghi: furioso con l'arbitro, incisivo con i giocatori

© foto di Federico Gaetano

Ancora una volta gli arbitri lo hanno fatto arrabbiare, soprattutto nel primo tempo, ma tra un urlo e l'altro, tra un battibecco col quarto uomo e una protesta con il guardalinee, Simone Inzaghi è riuscito nell'impresa di blindare l'accesso in semifinale, alla sua prima avventura europea nella sua carriera da allenatore. Il tecnico è stato bravissimo a motivare i suoi, fondamentale nel calmarli alla fine del primo tempo, e poco importa se per la seconda volta consecutiva la sua squadra ha subito due gol all'Olimpico in Europa League: le quattro reti segnate sono un toccasana per il passaggio del turno e adesso la coppa entra davvero nel vivo, facendo comunque molta attenzione nella sfida di ritorno in Austria.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7,5