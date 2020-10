Le pagelle di Italiano - Poteva affossare, ma l'organizzazione e i cambi pagano bene

vedi letture

L'uno-due subito in apertura poteva affossare chiunque, ma lo Spezia è riuscito a recuperare una partita che sembrava già segnata grazie a una grande organizzazione di squadra e ai cambi operati da Vincenzo Italiano. Il tecnico dei liguri è il vero protagonista della sfida del Manuzzi: "un progetto calcistico in crescita", come sottolinea TMW. Sembra aver già preso le misure alla Serie A, dopo l'impresa della promozione. Le scelte operate testimoniano la capacità di leggere e cambiare le partite: è questo che fa la differenza e che gli porta voti altissimi in pagella.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7