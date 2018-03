Le pagelle di Jorginho: il regista del Napoli non convince a Wembley

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prova di Jorginho contro l'Inghilterra divide i quotidiani italiani e l'opinione pubblica. L'oriundo regista del Napoli fatica molto nella prima frazione, ma nella ripresa sale in cattedra con alcune giocate degne di nota. L'impressione è che la Nazionale italiana non possa prescindere dalla sua qualità in fase di impostazione; le punte, però, dovranno muoversi con maggiore sincronia e con i tempi giusti, per permettergli di inventare la giocata giusta. Il prossimo CT prenda nota, per il momento è rimandato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttomercatoweb.com: 6