Le pagelle di Juan Jesus: peggiore in campo, Salah lo asfalta

Tenere il passo di Salah è veramente una impresa per pochi, ma Juan Jesus non ci riesce davvero mai nella gara di Anfield. Quattro dei cinque gol concessi arrivano dal suo lato, dove l'egiziano fa il bello e il cattivo tempo, costruendo, tirando, chiamando raddoppi che raramente arrivano. Di Francesco conferma la difesa a tre ma non ha cambi in panchina e lo tiene in campo almeno una ventina di minuti di troppo. Per il Corriere dello Sport è "inadatto a questi livelli", ma più in generale tutti i media lo definiscono il peggiore in campo della sfida giocata ieri.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 4

Daily Mail: 5

Daily Express: 4