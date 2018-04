Le pagelle di Kalinic: dai fischi agli applausi. Un gol per l'Europa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo gol nel 2018 e fischi trasformati in applausi. La serata di Nikola Kalinic contro il Sassuolo a San Siro potrebbe essere riassunta brevemente così e adesso che il Milan deve guardarsi le spalle dalla rimonta di Fiorentina, Atalanta, Sampdoria e Torino per la corsa all'Europa League, Rino Gattuso avrà bisogno di tutti i suoi effettivi, a cominciare proprio dal croato, deludente fino a questo punto della stagione. Ieri un gol d'autore, con stop spalle alla porta e girata imprendibile: il popolo rossonero spera che l'ex viola possa essere decisivo anche in futuro, per continuare comunque a cullare il sogno Champions League.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5