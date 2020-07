Le pagelle di Kalinic - Fa meglio il difensore dell'Udinese che l'attaccante della Roma. Inutile

vedi letture

A volte basta una partita, una maglia da titolare, arrivata anche in extremis per cambiare il volto di una stagione per un calciatore. Questo è quanto Nikola Kalinic avrebbe voluto, ma la realtà è rimasta la stessa. Quella contro l'Udinese è stata una prestazione brutta, pienamente insufficiente e altrettanto pienamente in linea con i suoi standard capitolini. Il Messaggero lo etichetta come "inutile, mentre La Gazzetta dello Sport descrive la prestazione del croato scrivendo: "4 Vaga per il fronte d'attacco senza capire mai cosa fare". La sintesi perfetta arriva dal Corriere dello Sport: "Più difensore dell'Udinese che centravanti della Roma"

LE PAGELLE DI NIKOLA KALINIC

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

Il Messaggero: 4