Le pagelle di Kalinic: gol solo sfiorato ma il Milan vola lo stesso

Il gol ancora non è arrivato ma questa volta la colpa è anche e soprattutto di Mattia Perin, portiere del Genoa che ha strozzato in gol l'urlo di gioia di Nikola Kalinic. Nella sfida di Marassi contro i rossoblù Gattuso lo ha riproposto dopo un po' di tempo dal primo minuto ma l'ex Fiorentina non è riuscito a sfruttare al massimo l'occasione che gli è stata concessa. La rete di Andre Silva e le sempre convincenti prestazioni di Cutrone potrebbero fargli trovare sempre meno spazio al centro dell'attacco rossonero ma per il tecnico Kalinic resta ancora il titolare, in attesa di quel gol che potrebbe rilanciarlo definitivamente.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5