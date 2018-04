Le pagelle di Kalinic: tanto lavoro, poche occasioni e qualche fischio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'altra domenica fatta dal duro lavoro, un'altra domenica dove Nikola Kalinic è stato praticamente assente sotto porta. Il Milan ha pareggiato 0-0 a San Siro contro il Napoli e ha perso un'altra occasione per avvicinarsi alle tre squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, ma l'avversario era sicuramente uno dei più difficili da affrontare. Il croato non è riuscito a essere protagonista e al momento della sostituzione ha preso anche qualche fischio da parte del proprio pubblico.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5