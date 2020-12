Le pagelle di Kessie: migliore e leader senza Ibra. Nonostante una spada di Damocle

Nonostante giochi con la spada di Damocle del cartellino giallo dopo 5', Franck Kessie è per molti il migliore in campo del successo del Milan sulla Sampdoria. Per la Gazzetta "sembra Ibra e con un Calhanoglu un po' così tocca ancora a lui il ruolo di leader". Per il Corriere dello Sport è l'uomo delle grandi responsabilità, come dimostra il rigore calciato con freddezza. Mentre per il Corriere della Sera oltre che essere il migliore in campo è anche l'uomo chiave del Milan primo in classifica.

Le pagelle di Kessie

TMW: 6.5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

la Repubblica: 7