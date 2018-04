Le pagelle di Lasagna: rientro al top. i suoi gol per la tranquillità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ottava sconfitta consecutiva per l'Udinese e un'unica nota positiva che ha il nome di Kevin Lasagna. Dopo quasi due mesi l'attaccante bianconero è tornato in campo dal primo minuto ed è riuscito a segnare la rete del momentaneo vantaggio dei friulani contro la Lazio, prima che Immobile e Luis Alberto ribaltassero però il risultato in favore dei biancocelesti. La zona calda della classifica è ancora lontana ma nelle prossime giornate, già a partire dalla gara contro il Cagliari, l'Udinese dovrà cercare di ritrovare i tre punti, per non complicarsi il finale di stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5