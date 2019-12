Le pagelle di Lautaro - In versione cuore d'oro. Era meglio sostituirlo?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Solo una sufficienza per Lautaro Martinez dopo Inter-Roma, gara giocata ieri sera a San Siro e finita 0-0. "In versione cuore d'oro: grazie due volte la Roma", scrive il 'Corriere della Sera' che ha giudicato la sua prestazione da 5.5. Più basso il voto della 'Gazzetta dello Sport', giornale che ha dato al Toro un 5 e lo 'scettro' di peggiore in campo: "Errori gravi in zona gol, sprechi, tanti anticipi subiti. Molle. Era meglio sostituirlo. Ma anche l'ultimo al quale possa rimproverarsi qualcosa. Umano anche lui".

Questo infine il giudizio di TMW: "I numeri ci sono, non lo scopriamo certo stasera. Però, per meriti suoi o dei compagni, ha una grossa occasione e non centra la porta. Disinnescato".

Le pagelle di Lautaro Martinez

TMW 5.5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 5.5

Corriere della Sera 5.5

La Repubblica 5.5

Fcinternews 6.5