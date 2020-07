Le pagelle di Lautaro - La maledizione del gol. Il rigore? Un inguardabile atto di superbia

La "voglia di spaccare il mondo", per usare le parole di TMW con la quale Lautaro Martinez inizia la gara contro il Bologna fanno ben presagire per l'argentino. Il palo colpito in occasione della rete di Lukaku, però, suona quasi come un campanello d'allarme per quella che il Corriere dello Sport chiama "maledizione del gol". Il ko tecnico per il Toro arriva col rigore sbagliato: un penalty "inguardabile" scrive Tuttosport, "un atto di superbia" per La Gazzetta dello Sport visto che il tiratore designato era il belga compagno di reparto. "Il morale è sotto le scarpe" e la testa forse già a Barcellona.

LE PAGELLE DI LAUTARO MARTINEZ

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5