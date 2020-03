Le pagelle di Lazio-Bologna - Luis Alberto fenomenale, bocciati Danilo e Schouten

Risultato finale: Lazio-Bologna 2-0

Strakosha 7 - Se il Bologna non rientra in partita è soprattutto merito suo. Grandi interventi e ottimi riflessi per conservare il doppio vantaggio firmato Luis Alberto-Correa.

Patric 6 - In campo per l'assenza di Acerbi, commette qualche sbavatura ma nessun errore irrimediabile. Nella ripresa è bravo nel non perdere mai la posizione.

Luiz Felipe 6 - Sostituisce Acerbi al centro della difesa: compito difficilissimo per un difensore che, al momento, è di un altro spessore. Non è la stessa cosa, ma prestazione sufficiente.

Radu 5.5 - Nella ripresa commette un errore clamoroso su un colpo di testa di Palacio. Ma per sua fortuna, rivedendo il gol di Tomiyasu al VAR, l'arbitro Abisso lo annulla per millimetrica posizione di fuorigioco dell'argentino.

Lazzari 6.5 - Grande facilità di spinta, quando può attaccare difficilmente il Bologna riesce a fermarlo. Quando però, come nella ripresa, è più il Bologna a fare la partita l'ex SPAL va in difficoltà.

Milinkovic-Savic 6.5 - Partita di sacrificio. Combatte in mezzo al campo e trascina i suoi quando è il Bologna a fare la partita. In fase di costruzione si vede meno rispetto ai compagni di reparto.

Leiva 6.5 - Si piazza sul trequartista del Bologna e lo limita quando, dopo i due gol, la squadra di Mihajlovic alza il suo baricentro. In fase di possesso è una garanzia.

Luis Alberto 8 - Il miglior numero 10 di questa Serie A conferma anche in questa circostanza di poter decidere le partite da solo. Parte fortissimo, con la velocità e la leggerezza di chi sa sempre cosa fare. Segna un gol al 18esimo, fornisce un assist a Correa tre minuti dopo. Al 21esimo la Lazio ha già messo in cassaforte la partita e il merito è principalmente suo. Dal 60esimo Parolo 6 - Dà quantità alla squadra in un momento in cui è il Bologna a fare la partita.

Jony 6 - Prestazione ordinata, nulla di trascendentale ma in fase difensiva non commette sbavature.

Correa 7 - Inzaghi lo preferisce a Caicedo e la scelta si rivela subito quella giusta. Perché anche grazie alla sua velocità la Lazio nei primi 20 minuti di gara travolge gli avversari e conquista un'altra vittoria. Il suo gol mette in cassaforte il match. Dal 75esimo Cataldi s.v.

Immobile 6.5 - Più impreciso del solito in zona gol, ma comunque importantissimo per la manovra del gioco biancoceleste. E' lui a fornire l'assist a Luis Alberto per il gol del vantaggio. Dal 84esimo Caicedo s.v.

Inzaghi 7 - Preferisce Correa a Caicedo ed è questa la mossa che dà subito una svolta al match: è lui con Luis Alberto a ipotecare il risultato dopo 21 minuti.

Skorupski 6 - Sul primo gol non vede partire il pallone, sul secondo viene beffato dalla deviazione di Danilo.

Tomiyasu 6.5 - Il più attento nella prima frazione in fase difensiva, anche se quando la Lazio corre a mille anche lui più poco. Nella ripresa trova un gran gol, ma viene annullato per millimetrica posizione di fuorigioco di Palacio.

Danilo 4.5 - Nei primi 21 minuti viene travolto dalla furia biancoceleste e ci capisce poco o nulla. Poi, quando la Lazio abbassa i giri del motore, ritrova il bandolo della matassa, ma a quel punto la squadra riparte sotto di due gol. Dal 71esimo Skov Olsen 5.5 - Subito nel vivo del gioco ma è troppo impreciso in fase di costruzione.

Bani 5 - Anche lui a inizio partita è in evidente difficoltà. Quando la Lazio va veloce per entrambi i centrali del Bologna è impossibile tenere il passo.

Denswil 5.5 - Sulla sua corsia, la Lazio attacca con Lazzari e con una rapidità difficile da contenere. Nella ripresa trova il gol, ma viene giustamente annullato dal VAR per un tocco col braccio.

Poli 6.5 - Tra i migliori della prima frazione, rispetto a Schouten non si rassegna alla superiorità tecnica degli avversari e dà sempre il 100%, anche nei momenti più difficili. Anche nella ripresa è la principale fonte di gioco della squadra.

Schouten 4.5 - A inizio partita viene travolto dal ritmo della Lazio, che con i suoi centrocampisti gli va via regolarmente. La sua opposizione è nulla. Dal 58esimo Sansone 6 - Il suo ingresso dà maggiore imprevedibilità all'attacco del Bologna.

Orsolini 5.5 - La partenza non è delle migliori, su assist di Tomiyasu non trova il pallone da ottima posizione. Cresce quando il Bologna alza il suo baricentro, ma quest'oggi le sue conclusioni non sono state mai precise. Dal 58esimo Santander 5.5 - Staziona al centro dell'attacco senza però creare grossi grattacapi a Luiz Felipe e compagni.

Soriano 5 - Tra i due gol della Lazio, si divora una rete clamorosa che avrebbe potuto dare tutt'altro sapore al match: solo davanti a Strakosha, però, il 21 del Bologna spara il pallone sul portiere avversario.

Barrow 5 - Si sacrifica poco e Lazzari ringrazia. In attacco risulta poco incisivo, prestazione non all'altezza.

Palacio 6 - Ennesima prestazione di grande generosità. Si fa trovare sempre al posto giusto e prova a tenere alta la squadra, anche nei momenti più delicati.

Mihajlovic 6 - Il suo Bologna ha il merito di giocarsela con tutti. L'ha fatto anche oggi, ma solo dal 21esimo in poi. In avvio di partita è stato travolto dalla Lazio.